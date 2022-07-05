Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России
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Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России

Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России
Как стало известно, 46-летняя актриса Чулпан Хаматова еще раз переехала. Звезда сериала «Зулейха отрывает глаза» негативно отнеслась к проведению спецоперации на Украине. В связи с этим Чулпан заявила о своем нежелании возвращаться в родную страну. Уроженка Казани больше четырех месяцев прожила в своем особняке в Латвии. Сегодня выяснилось, что Хаматова покинула эту прибалтийскую страну. Телезвезда прилетела в Британию. Об этом сообщил бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев. Актер комедии «День выборов» опубликовал селфи с Чулпан. Михаил с улыбкой смотрел к объектив камеры, а народная артистка России позировала серьезной. «Дорогая моя подруга добралась до Лондона!» — пояснил Козырев.
Он также побывал на культурном мероприятии. В Tabernacle Theatre пьесу Ивана Вырыпаева «Единственные самые высокие деревья на земле» читали автор, Хаматова и польская актриса Каролина Грушка, известная российским зрителям по фильму «В августе 44-го...» и сериалу «Паук». Чулпан в очках с красной оправой выразительно читала текст. При этом она без запинки произносила нецензурные слова. Многие российские деятели культуры упрекнули Хаматову после ее критических выпадов в адрес нашей страны. Сегодня Александр Михайлов заверил, что она талантливая актриса. Исполнитель главной роли в фильме «Любовь и голуби» высказал мнение, что у нее в Риге произошло «затмение». Народный артист России также посчитал неправильным лишать Чулпан этого звания. «Мы должны быть выше этих вещей», – призвал Михайлов в интервью «Абзацу».
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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