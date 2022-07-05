Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
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Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн

Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн


Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн по средней цене $23 000 за биткоин, сообщается в пресс-релизе.


Вырученные деньги в основном использовались для оплаты поставок оборудования, капитальных инвестиций, ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей дата-центра и обслуживания долга.


«По состоянию на 30 июня на балансе компании 1959 BTC и около $132 млн денежных средств», — указано в пресс-релизе.


В компании заявили, что продолжат продавать добытую криптовалюту для покрытия операционных расходов, финансирования роста, погашения долгов и поддержания ликвидности.


«Дневная добыча увеличилась в прошлом месяце примерно на 14% — с 34,8 BTC (1 июня) до 39,8 BTC (30 июня)», — поделились успехами представители Core Scientific.


Всего в прошлом месяце фирма добыла 1106 BTC.


Собственные майнинговые мощности компании включают 103 000 ASIC-устройств общим хешрейтом в 10,3 EH/s. 


Компания планирует ввести в эксплуатацию еще 70 000 майнеров в течение ближайших шести месяцев. 90% стоимости дополнительного оборудования уже оплачено.


Напомним, в первом квартале Core Scientific зафиксировала $466,2 млн чистого убытка.

# Экономика core scientific, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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