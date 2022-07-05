Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его жены
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Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его жены

Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его жены
Прошел слух, что жену покойного певца Юрия Шатунова госпитализировали. Накануне продюсер Александр Герасимов рассказал СМИ, что вдова Юрия Шатунова Светлана попала в больницу. Эти новости привели в ярость директора умершего исполнителя хита «Белые розы». Он удивился, что о самочувствии близких Юрия Шатунова говорит человек, который никакого отношения к его семье не имеет и вряд ли что-то знает на самом деле.
«Это старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером», — не смог сдержать эмоций Кудряшов. Директор обозвал Герасимова «мошенником» и посоветовал людям верить только официальным интернет-ресурсам Шатунова «СтарХит».
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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