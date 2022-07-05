Директор Шатунова о Разине: «Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, аферист!»

Накануне Андрей Разин выступил с громким заявлением, назвав имя виновного в смерти Юрия Шатунова. Продюсер обвинил в случившемся судью Ставропольского края Светлану Луневу. Якобы женщина незаконно разрешила музыканту исполнять хиты «Ласкового мая».

На высказывание Разина отреагировал директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. По мнению мужчины, Андрею Александровичу давно стоит попридержать язык за зубами.

«Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю, аферист! Если он такой работал, то должен был бок о бок быть с адвокатами все эти три года. Позвоните адвокатам, спросите, кто это... Я проработал с Шатуновым более 35 лет, столько вместе люди порой не живут», — сообщил Кудряшов.

Аркадий попросил создателя «Ласкового мая» оставить Шатунова в покое хотя бы сейчас, когда артиста уже нет в живых. «Я в шоке от его заявлений! Юра умер от инфаркта из-за того, что сильно переживал за суды. Разин постоянно его троллил, Юра все это близко к сердцу принимал. Несмотря на то, что Юра умер, он даже после смерти не может от него отвязаться! Он оскорбил не просто федерального судью, но и всю судебную систему Российской Федерации. Он не может смириться с тем, что проиграл, потому что он, получается, вообще никто», — добавил директор покойного музыканта.

Разин в свою очередь не только обвиняет Светлану Луневу в трагедии, но и намеревается лишить ее работы. 58-летний продюсер уверен, что судья сильно ошиблась, разрешив Шатунову исполнять песни «Ласкового мая».

«Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела в заблуждение. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни. Имейте в виду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения, будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен о вопрос о лишении вас статуса федерального судьи. Это я вам обещаю как бывший депутат Государственной думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей», — написал в соцсетях Андрей Александрович.