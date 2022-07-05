Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста

Вадим Карасев

Директор Шатунова опроверг новость о госпитализации вдовы артиста из-за проблем с сердцем

Директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг информацию о том, что вдова исполнителя попала в больницу из-за проблем с сердцем после новости о смерти артиста. Об этом сообщает Life.ru.

Кудряшов заявил, что рассказавший о госпитализации Светланы Шатуновой продюсер Сергей Герасимов не имеет никакого отношения к близким исполнителя, а значит, не может располагать достоверной информацией об их состоянии. Директор Шатунова также призвал опираться на официальные источники и добавил, что со вдовой артиста все хорошо и на этой неделе она улетает в Германию.

«Это старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером. Я первый раз слышу фамилию этого человека и вижу. Никакого отношения [к Юрию Шатунову] не имеет, с первого дня на протяжении 35 лет директором Шатунова был Аркадий Кудряшов. Комментировать то, что он там пишет, я не собираюсь. Как я могу комментировать слова мошенника? Есть официальные ресурсы Шатунова, надо опираться на них», — сообщил Кудряшов.

23 июня Юрий Шатунов умер в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Часть праха певца захоронили на Троекуровском кладбище, а другая часть будет захоронена в Германии, где исполнитель проживал с женой и детьми.