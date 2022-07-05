DJMax Respect V выходит на Xbox и в Game Pass, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation
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DJMax Respect V выходит на Xbox и в Game Pass, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation

DJMax Respect V выходит на Xbox и в Game Pass, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation


Сегодня в рамках анонса игр на первую половину июля для подписки Game Pass, компания Microsoft сообщила, что одной из новинок в подписке станет игра DJMax Respect V. Возможно, многие игроки с приставками Xbox не слышали об этом проекте.

DJMax Respect V — это игра, которая дебютировала в 2017 году на Playstation 4. Проект оставался полным эксклюзивом платформы Sony на протяжении 3 лет, пока в 2020 году его не выпустили на PC. Теперь игра добирается и до приставок Xbox — релиз состоится 7 июля 2022 года.

По жанру DJMax Respect V является ритм-игрой, новой частью знаменитой франшизы DJMax. В базовую игру входит больше 150 песен — она включает в себя 107 песен из DJMax Portable и DJMax Portable 2 , а также 40 новых песен, созданных для Respect. При этом, для игры было выпущено огромное количество DLC. В целом, у проекта «Очень положительные» отзывы — в Steam их больше 16 000.

Пример геймплея DJMax Respect V можно посмотреть в видео ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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