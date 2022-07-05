Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
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Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско

Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Ведущий Дмитрий Шепелев поделился своим опытом. Телеведущий всегда подчеркивал свою любовь к собакам. Со своими двумя питомцами 39-летний телеведущий часто прогуливается и утром, и вечером, и публикует об этом видеоролики в социальных сетях. Иногда на прогулки с братьями меньшими он берет и коляску с годовалым сыном Тихоном. Сегодня Дмитрий Шепелев признался, что решил рискнуть, не оставлять домашних любимцев дома, а прихватить их в путешествие на самолете — из Москвы в Адлер. Увы, ему пришлось резюмировать: эта идея закончилась полным провалом. Телеведущий заявил, что перелет с собаками повлек за собой кучу неприятностей. И это несмотря даже на тщательную подготовку с его стороны: и тренировки, и взятое с собой лакомство для псов.
«В общем, идея лететь с собаками в очередной раз провалилась. Не помогли ни тренировки, ни успокоительное (для собаки), ни лакомство – ничего. Одна воет – и ничто ее не успокаивает, другая – только папины ручки», — написал телеведущий в своем блоге в соцсетях. Он сфотографировал свою собаку в салоне самолета. «На мой вкус, мир внутри переноски совсем не страшный, и места полно», — с недоумением подчеркнул Дмитрий Шепелев. Он рассказал, что даже для большего комфорта купил отдельное кресло для своего пса. «Не тревожьтесь, я в экономе», — поспешил уточнить телеведущий. Напомним, это далеко не первая попытка Шепелева взять с собой в отпуск животных. В прошлые разы они реагировали точно так же.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

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