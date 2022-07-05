До сих пор идет проверка по факту смерти Юрия Шатунова

Следственный Комитет решил продлить проверку по факту смерти певца Юрия Шатунова. 21 июня умер исполнитель бессменного хита «Белые розы» Юрий Шатунов, артисту было всего 48 лет. Внезапная кончина музыканта вызвала много вопросов у его поклонников, ведь скорая не смогла приехать сразу к знаменитости. И его друзьям пришлось самостоятельно доставлять экс-солиста «Ласкового мая» в клинику. Хотя близкие родственники высказались, что претензий к врачам не имеют и не собираются преследовать медиков по закону, доследственная проверка в Следственном комитете началась.В настоящий момент доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней, сообщает 5-tv.ru. Связано это с техническими моментами – патологоанатомы не успели подготовить документ о причинах смерти Юрия Шатунова, хотя в устной форме она известна – обширный инфаркт. Тем не менее, согласно букве закона проверка не может быть завершена без этой бумаги. По ее итогам следком вынесет вердикт – возбуждать уголовное дело по делу о халатности врачей или отказывать. Но уже сейчас инсайдер «Пятого канала» сообщает, что дело возбуждать не будут.