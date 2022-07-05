Дочка актрисы Марии Шукшиной чрезвычайно преобразилась
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Дочка актрисы Марии Шукшиной чрезвычайно преобразилась

Дочка актрисы Марии Шукшиной чрезвычайно преобразилась
33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной из хрупкой девушки превратилась в настоящего качка. Анна Трегубенко (Шукшина) делится результатами тренировок в социальных сетях. Недавно она опубликовала снимки, сделанными во время купания на природе. В кадре звездная наследница хвастается накачанными мышцами рук. Сейчас дочь актрисы активно набирает вес. Позже Анна сбросит лишние килограммы и получит эффектный рельеф. «1 августа наконец-то на сушку», — подписала она снимок.
Трегубенко явно довольна работой над телом. Фото блондинка сопроводила хэштегами о любви к себе и бодибилдингу. Подписчики поддержали эксперимент Анны. «Прямо нимфа»; «Мощно выглядите! Представляю, какая красота будет после сушки», «Баба Рембо», — восторгаются пользователи Сети.
Ранее дочь Марии Шукшиной выглядела совершенно иначе. Блондинка производила впечатление хрупкой и нежной девушки. Когда Анна начала активно посещать спортивный зал, многие решили, что та попросту восстанавливает фигуру после родов. Однако она не стала останавливаться на просто подтянутом теле и пошла на кардинальные преображения. Новый образ Трегубенко, правда, не всем пришелся по вкусу. Хейтеры считают, что блондинка растеряла женственность. Звездная семья также не сразу приняла выбор дочери.
«Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскачанное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти. Просто больше я стала как будто. «Ты что, набрала?» — «Набрала». А что там, мышцы или жир, уже не важно», — говорила Анна.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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