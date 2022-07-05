Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы лекарств
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Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы лекарств

Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы лекарствВрач Мясников заявил, что кроверазжижающие лекарства могут вызывать носовое кровотечение

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, к какому опасному последствию может привести бесконтрольный прием одной группы лекарств — кроверазжижающих препаратов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что кроверазжижающие лекарства, в частности, аспирин, могут вызывать кровотечение из носа. По его словам, носовое кровотечение является опасным симптомом и свидетельствует о передозировке этой группой препаратов.

Доктор подчеркнул, что при появлении этого симптома во время приема кроверазжижающих лекарств необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Ранее Мясников предупредил об опасности приема витаминов в виде таблеток. В частности, он заявил, что избыток витамина С может приводить к образованию камней в почках, а избыток витамина D — вызывать неврологические проявления.

Перед этим Мясников назвал привычку, которая снижает риск развития гастрита. По его словам, вероятность возникновения этого заболевания можно снизить, если тщательно пережевывать пищу.

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По материалам: lenta.ru

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