Елена Проклова призналась, что живет скромно

68-летняя актриса Елена Проклова высказалась о мошенниках. Недавно известный художник стал жертвой мошенников. На своем официальном сайте он получил сообщение от некоей Елены. Та заявила, что якобы личные данные Никаса попали в руки третьих лиц. Речь шла о копии паспорта, водительских правах, номерах банковских карточек и других важных документах. В письме также говорилось о том, что Сафронов рискует лишиться всех накопленных средств. Елена пообещала взять на имя художника кредит на сумму 50 миллионов рублей. Шантажистка заявила, что ничего не случится, только если Никас переведет ей 500 тысяч рублей.Художник не выполнил условие. Тогда мошенники взломали его электронную почту и разослали письма от его имени с просьбой поддержать благотворительную акцию в поддержку спецоперации по спасению Донбасса. Сообщение получили 6 тысяч человек. Многие поверили и перевели деньги. Сафронов обратился в полицию, и правоохранительные органы уже начали расследование. Инцидент прокомментировала Елена Проклова. Звезда фильма «Будьте моим мужем» призналась, что никогда не оказывалась в подобной ситуации. «Бог меня миловал. То ли люди меня хорошие окружают, то ли я живу аккуратно и скромно, но в моей жизни этого нет», — высказалась артистка в беседе с BLITZ.center. Проклова была одной из самых популярных советских актрис. Сейчас Елена Игоревна ведет скромную жизнь. В январе Проклова перенесла ишемический инсульт. После этого она переехала из Москвы в Сочи. Кинозвезда призналась, что получает от государства маленькую пенсию — 18 тысяч рублей. У нее также есть надбавка за звание заслуженной.