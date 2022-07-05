Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»

Недавно Евгений Кузин назвал черной полосой текущий жизненный период: у него натянутые отношения с бывшими женами, он редко видит детей, плюс ко всему тяжело заболел его отец. Но теперь, не без посторонней помощи, он справляется с трудностями.

Евгений забил тревогу, когда отцу понадобилась срочная медицинская помощь. «У него стерлись тазобедренные кости, если не сделать операцию, то… Отец год ждал очереди на нее, не спит ночами, ходить не может. Если побыстрее все это не сделать, он может остаться инвалидом», — переживал он.

Звезда «ДОМа-2» так отчаялся, что открыл сбор денег на операцию, правда, позже закрыл его из-за хейта. Больше о ситуации в семье он не говорил. Однако признавал, что с финансами дела идут совсем туго. Об этом, к слову, говорила и его первая жена Рита Агибалова. «Передайте своему кумиру, чтобы прекращал жаловаться на сына в социальных сетях. Иначе я тоже начну ныть, что он который год не платит алименты и оставляет ребенка без подарка на день рождения. А потом мне приходится ему напоминать, чтобы все-таки сдерживал слово, раз обещает с три короба. Митя уже взрослый мальчик, и я к нему в телефон не лезу. И тем более не накручиваю его против отца. Мне есть чем заняться. Не вижу смысла ломать ребенку психику», — обращалась женщина к подписчикам бывшего.

Теперь, видимо, Женя хочет наладить отношения с наследником. Евгений заявил, что планирует увидеться с ним и ради этого отправится в Аланью (Турция), граничащую с Кипром, где сейчас живет Рита с сыном Митей. Благо, с материальным вопросом помогли знакомые — из-за задолженности по алиментам приставы запрещали ему покидать страну. «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов они закрыли, и я становлюсь выездным», — радовался Кузин.

Евгений уверен, переезд сильно изменит его. «Соскучился по сыну, хочу наладить жизнь. Мне необходима смена обстановки. Думаю, без труда смогу устроиться официантом, разнорабочим. Я не считаю, что это зазорно. Я вправе распоряжаться жизнью так, как считаю нужным», — отмечает бывший муж Саши Артемовой.

Кузин добавил, что у него также больше шансов стать популярным за границей благодаря своей внешности. По словам мужчины, там его даже чаще узнают, чем в России. «Я слишком хорош и слишком талантлив для того, чтобы сидеть в Новороссийске. Мне нужно покорять мир. Неважно, какой путь я буду проходить, главное, что я готов. Официант — значит, официант», — заключил он.