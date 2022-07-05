Европу предупредили о риске снижения поставок газа по «Северному потоку»
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Европу предупредили о риске снижения поставок газа по «Северному потоку»

Европу предупредили о риске снижения поставок газа по «Северному потоку»Goldman Sachs допустил ограничение поставок по «Северному потоку» после ремонта

Главный газопровод из России в Германию «Северный поток» может продолжить поставлять топливо в ограниченных объемах после окончания ремонта. Соответствующее предупреждение странам Европы озвучил один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

С середины июня «Газпром» начал прокачивать меньше газа по трубопроводу «Северный поток», объяснив решение техническими проблемами с газотурбинными двигателями. Один двигатель невозможно вернуть из Канады после ремонта из-за санкций, у второго закончился срок межремонтной эксплуатации. Объемы поставок топлива в Европу снизились на 60 процентов. Кроме того, компания планирует полностью приостановить работу газопровода для техобслуживания с 11 по 21 июля.

Аналитики Goldman Sachs допустили, что объем поставок больше не вернется не прежний уровень. Банк также повысил прогноз цен на газ в Европе на 2023 год из-за растущих рисков перебоев в поставках. Европа столкнулась с самым серьезным энергетическим кризисом за последние десятилетия, а спецоперация на Украине и ограничение поставок газа из России усугубляют ситуацию.

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов 5 июля впервые с начала марта превысили 1810 долларов за тысячу кубометров. На фоне растущих цен на топливо резко поднялась стоимость электричества. Стоимость контракта на поставки на 2023 год в Германии, ориентир для рынка, выросла до рекордных 327 евро за мегаватт-час.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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