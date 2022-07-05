Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость

Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость
Певец Филипп Киркоров вынужден себя во все ограничивать. Артист недавно отметил 55-летний юбилей, но выглядит он гораздо моложе многих своих ровесников. Артист не пытается обманывать публику рассказами о хорошей генетике. Вместо этого он честно говорит о том, что в его расписании всегда есть место для встречи с любимым косметологом. По словам короля поп-сцены, он испробовал на себе разные омолаживающие процедуры и всё время находится в поиске новинок в сфере красоты. Артист давно понял, что после определенного возраста ничто другое не поможет ему оставаться в форме.
«Думаю, что еще? Где мне чего прибрать, убрать, чтобы не сдать какую-нибудь косметологическую процедуру. Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись», — говорит Киркоров. Ради идеального внешнего вида артист готов не только на «маленькие жертвы» в кабинете косметолога. Несколько лет назад Филипп сильно похудел, сбросив 30 лишних килограммов. Теперь ему приходится строго следить за своим питанием. «Не жрать, булки не есть, газировку не пить, спать. Сон — самое главное», — рассказал Киркоров «Пятому каналу» о своей диете.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Стало известно, какие продукты вызывают повышенную потливость летом, чем не стоит злоупотреблять
Стало известно, какие продукты вызывают повышенную потливость летом,
Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой века»
Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой
Анастасия Макеева вынуждена судиться с бывшим мужем
Анастасия Макеева вынуждена судиться с бывшим мужем
Тина Канделаки ехидно высказалась о зарубежных счетах звезд и богачей
Тина Канделаки ехидно высказалась о зарубежных счетах звезд и богачей
Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость
Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость
Алла Пугачева пригрела Максима Галкина на груди
Алла Пугачева пригрела Максима Галкина на груди
Светлана Бондарчук рассказала, где проживает ее особенная дочь
Светлана Бондарчук рассказала, где проживает ее особенная дочь
Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S
Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Квентин Тарантино стал уже дважды отцом
Квентин Тарантино стал уже дважды отцом
BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте

Топ на сегодня

Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих
Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих
Галкин и Пугачева переехали в Латвию
Галкин и Пугачева переехали в Латвию

Еще по теме

Филипп Киркоров переживает за сына
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров заметно похорошел ради съемок нового клипа (ФОТО)
Филипп Киркоров высказался о предательстве