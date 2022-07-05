Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость

Певец Филипп Киркоров вынужден себя во все ограничивать. Артист недавно отметил 55-летний юбилей, но выглядит он гораздо моложе многих своих ровесников. Артист не пытается обманывать публику рассказами о хорошей генетике. Вместо этого он честно говорит о том, что в его расписании всегда есть место для встречи с любимым косметологом. По словам короля поп-сцены, он испробовал на себе разные омолаживающие процедуры и всё время находится в поиске новинок в сфере красоты. Артист давно понял, что после определенного возраста ничто другое не поможет ему оставаться в форме.«Думаю, что еще? Где мне чего прибрать, убрать, чтобы не сдать какую-нибудь косметологическую процедуру. Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись», — говорит Киркоров. Ради идеального внешнего вида артист готов не только на «маленькие жертвы» в кабинете косметолога. Несколько лет назад Филипп сильно похудел, сбросив 30 лишних килограммов. Теперь ему приходится строго следить за своим питанием. «Не жрать, булки не есть, газировку не пить, спать. Сон — самое главное», — рассказал Киркоров «Пятому каналу» о своей диете.