Губернатор Калининградской области предложил подарить президенту Польши карту

Вадим Карасев

Глава Калининградской области Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Дуде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который назвал Балтику внутренним морем НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», — сказал глава региона.

«Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — добавил Алиханов.

Ранее Дуда заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс Балтийское море станет внутренним бассейном НАТО. Польский лидер назвал решение о расширении НАТО важным для альянса и выразил надежду на его скорую ратификацию странами-членами. «По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО», — заявил он.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.