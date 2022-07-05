«Инопланетянин» швырнул вставную челюсть в Катю Лель, которая жаловалась на похищение зубов НЛО

Три года назад Катя Лель ошарашила публику признанием. Певица заявила, что в юности стала жертвой похищения НЛО и с тех пор находится под их наблюдением. Первый контакт обернулся для артистки неприятностью — она потеряла зубы.

47-летняя Катя Лель стала гостьей трэш-шоу, в котором ее попросили подробно рассказать о контакте с инопланетянами. Певица вспомнила, как внеземные существа при первой же встрече похитили у нее… зубы.

«Мы сидели с семьей и пили кофе, а потом увидели свечение за окном. Сестре они оставили память. Она сказала: «Открой рот, у тебя нет зубов!». Это не прикол! Сейчас звучит смешно. Но зубов как будто и не было никогда. Заросшие лунки, никакой крови вообще... На следующий день стали слышны голоса. Я не понимала язык и очень испугалась в свои 16 лет. Потом меня начала трогать сильная энергия», — делилась звезда.

Не успела блондинка поделиться воспоминаниями о пребывании на корабле НЛО, как в студию заявился мужчина в костюме зеленого человечка. «Инопланетянин» начал общение с грубости. «Вы что на нас наговариваете? — заявил он певице, отборно матерясь. — Вы чего позорите нашу инопланетную нацию? Зубы мы у вас украли?! Возьмите их обратно!».

Мужчина швырнул вставную челюсть в удивленную исполнительницу хита «Джага-джага». «Можем зарубиться раз на раз!» — вызвал представитель НЛО Катю на бой. «Ух ты! Как я своих пацанов пришлю со своей планеты», — дерзко ответила оппонентка в шоу Epic Fighting Championship.

К слову, в последний раз Катя Лель контактировала с инопланетянами в прошлом году. Певица засняла ролик, на котором заметно движение некоего летающего объекта. «Как же давно вас не было!» — радовалась звезда новой встрече.