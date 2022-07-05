Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Инсайдер Tez2, который специализируется на Rockstar, вчера рассказал, что разработчики приняли решение не выпускать обновленные версии Red Dead Redemption и Grand Theft Auto IV. Читатели поинтересовались у него, каков статус обновления Red Dead Redemption 2 до консолей нового поколения, о чем ранее появлялись слухи. Похоже, что работа над апдейтом ведется.

Tez2 ответил, что «в будущем планируется обновление RDR 2 до Xbox Series X | S и Playstation 5, не имею понятия, когда [оно выйдет]». Стоит отметить, что разговоры вокруг обновления Red Dead Redemption 2 до новых приставок ходят уже много месяцев. Впервые такие слухи появились еще в 2021 году, а в мае 2022 года об этом говорил еще один известный инсайдер.





Напомним, несколько месяцев назад Rockstar выпустили обновление Grand Theft Auto V до нового поколения приставок.