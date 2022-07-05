Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S

Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S


Инсайдер Tez2, который специализируется на Rockstar, вчера рассказал, что разработчики приняли решение не выпускать обновленные версии Red Dead Redemption и Grand Theft Auto IV. Читатели поинтересовались у него, каков статус обновления Red Dead Redemption 2 до консолей нового поколения, о чем ранее появлялись слухи. Похоже, что работа над апдейтом ведется.

Tez2 ответил, что «в будущем планируется обновление RDR 2 до Xbox Series X | S и Playstation 5, не имею понятия, когда [оно выйдет]». Стоит отметить, что разговоры вокруг обновления Red Dead Redemption 2 до новых приставок ходят уже много месяцев. Впервые такие слухи появились еще в 2021 году, а в мае 2022 года об этом говорил еще один известный инсайдер.


Напомним, несколько месяцев назад Rockstar выпустили обновление Grand Theft Auto V до нового поколения приставок.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Стало известно, какие продукты вызывают повышенную потливость летом, чем не стоит злоупотреблять
Стало известно, какие продукты вызывают повышенную потливость летом,
Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой века»
Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой
Анастасия Макеева вынуждена судиться с бывшим мужем
Анастасия Макеева вынуждена судиться с бывшим мужем
Тина Канделаки ехидно высказалась о зарубежных счетах звезд и богачей
Тина Канделаки ехидно высказалась о зарубежных счетах звезд и богачей
Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость
Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость
Алла Пугачева пригрела Максима Галкина на груди
Алла Пугачева пригрела Максима Галкина на груди
Светлана Бондарчук рассказала, где проживает ее особенная дочь
Светлана Бондарчук рассказала, где проживает ее особенная дочь
Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S
Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Квентин Тарантино стал уже дважды отцом
Квентин Тарантино стал уже дважды отцом
BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте

Топ на сегодня

Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих
Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих
Галкин и Пугачева переехали в Латвию
Галкин и Пугачева переехали в Латвию

Еще по теме

Инсайдер: ремастеры Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption отменили
Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S
Инсайдер: Red Dead Redemption получит ремейк, а Red Dead Redemption 2 оптимизацию до Xbox Series X | S
Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно данным инсайдера