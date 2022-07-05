Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50 лет: «Думал, забыли меня включить»

Несколько месяцев назад в Сети появился список с украинскими селебрити, которым, вероятно, запрещен въезд в Россию. Артисты незамедлительно прокомментировали информацию, и Иван Дорн в том числе. Музыкант признался, что давно ждал, когда его фамилия окажется в подобном стоп-листе.

Коллеги Ивана по украинскому шоу-бизнесу пытались со смехом отнестись к тому, что им вряд ли удастся попасть в нашу страну в ближайшие 50 лет.

«Мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет… А я так хотел в Воронеж на лето!» — писал экс-ведущий «Орла и решки» Андрей Бедняков.

Дорн даже нашел плюс в незавидном положении. «Список сочнее, чем Global 500 (Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний)», — делился артист.

Позже 33-летняя звезда сказал, что несколько лет надеялся на попадание в подобный список. «Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить», — заявил он украинским СМИ.

Впрочем, певец отмечает, что ему и незачем приезжать в Россию, так как оборвал все связи с людьми, живущими здесь.

«Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкортостане, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — жаловался Дорн.

Артист находится в Европе вместе с женой и двумя детьми и не планирует возвращаться в Киев, в отличие от его родственников, на время покинувших родину. «Я живу в Париже, — говорил он. — Ну как живу... Я там месяц не появлялся уже. Приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми в Париже, она решает организационные вопросы: квартира, переезды».