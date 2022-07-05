Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии покинули посты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии покинули посты

Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии покинули посты

Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии покинули постыМинистры финансов и здравоохранения Британии подали в отставку из-за скандала с Джонсоном

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава Минздрава Джавид покинул свой пост заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позднее глава Минфина присоединился к его инициативе.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Kotaku подтверждают, что создание ремастеров GTA IV и Red Dead Redemption «свернули»
Kotaku подтверждают, что создание ремастеров GTA IV и Red Dead
Как нужно правильно использовать скакалку
Как нужно правильно использовать скакалку
Депутат Худяков: «Галкин занят переоформлением своих активов на Пугачеву во избежание потерь»
Депутат Худяков: «Галкин занят переоформлением своих активов на
Немецкий партнер «Газпрома» по «Северному потоку» получит помощь государства
Немецкий партнер «Газпрома» по «Северному потоку» получит помощь
Собчак раскрыла отношение к ворвавшейся в эфир экс-сотруднице Первого канала
Собчак раскрыла отношение к ворвавшейся в эфир экс-сотруднице Первого
Что нужно делать в праздник Владимирской иконы Божьей Матери 6 июля 2022 года, какие молитвы читать в этот день
Что нужно делать в праздник Владимирской иконы Божьей Матери 6 июля
В Сбере теперь доступна комбо-ипотека
В Сбере теперь доступна комбо-ипотека
Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии покинули посты
Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии
Число погибших при обрушении в кузбасской шахте увеличилось
Число погибших при обрушении в кузбасской шахте увеличилось
Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова о макияже и бьюти-индустрии
Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова
Южная Корея поможет Украине восстановиться
Южная Корея поможет Украине восстановиться
Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и молодежи
Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и

Топ на сегодня

Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи
Евросоюз призвали отказаться от зеленой энергии
Евросоюз призвали отказаться от зеленой энергии

Еще по теме

Джонсон и Хант вышли в финальный тур борьбы за пост Мэй
Все ключевые министры правительства Британии сохранили посты
Джонсон провел перестановки в британском правительстве
Премьер-министр Исландии ушёл в отставку из-за офшорного скандала