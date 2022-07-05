«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд Пугачевой из Израиля
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«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд Пугачевой из Израиля

«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд Пугачевой из Израиля

За жизнью семьи Пугачевой и Галкина тщательно следит вся страна. Судьба пары интересна не только простым гражданам, но и звездам шоу-бизнеса. Так, об отъезде Примадонны эстрады высказался скандально известный исполнитель Прохор Шаляпин.


Напомним, что недавно Пугачева и Галкин вместе с детьми отправились в Юрмалу. Сначала в сети появилось видео, как Алла Борисовна прогуливается по пляжу в спортивном костюме. Затем и Галкин опубликовал видео, как он прогуливается вместе с супругой по берегу Балтийского моря. Причины своего переезда звездная пара не озвучивала, поэтому пользователи сети начали строить догадки. Позднее к этому подключились и звезды шоу-бизнеса.

Высказал свои предположения и Прохор Шаляпин. Он уверен, что причиной отъезда Пугачевой из Израиля является неблагоприятный для нее климат, а вовсе не финансовые проблемы, как считают многие.

«Мое мнение – Пугачева перебралась в Юрмалу только потому, что там прохладнее. А в Израиле сейчас находиться тяжело – очень жарко там, 50 градусов жары. Я думаю, что это главная причина. Я бы тоже перебрался», – уверен Шаляпин.



По мнению артиста, стоимость жизни в Латвии не намного меньше, чем в Израиле, а звездный статус Примадонны позволяет ей посещать дорогие заведения бесплатно.

«Я не думаю, что в Юрмале дешевле жить, чем в Израиле, раз уж на то пошло. Это дорогой курорт. Не забывайте: Пугачева – звезда, и ей очень многие готовы сдать лучшие виллы бесплатно. Просто за то, что она – Пугачева. Я уверен, что она особо не “парится” насчет ресторанов и жилья, денег ей хватит до конца дней», – заявил артист.

Напомним, что ранее Алла Борисовна обещала вернуться в Россию в сентябре, так как у ее детей начнется учебный год. Скорее всего, Максим Галкин не сможет составить компанию семейству, так как на это время у него запланированы концерты в Австралии.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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