Яна Поплавская рассказала о планах на молодого мужа

Актриса Яна Поплавская призналась, когда выйдет замуж. Артистка счастлива в отношениях с возлюбленным Евгением Яковлевым, который моложе ее на целых пятнадцать лет. Но, как рассказала актриса, на самом деле она ощущает, что это она моложе, а он старше – потому что он бережет ее и даже иногда поучает. А также закрывает все темы, которые касаются бытовой жизни вне дома — отдых, оплату счетов, налоги и прочие моменты, в которых Поплавская не разбирается. Правда, в планах на свадьбу актриса весьма осторожна. Ее первый брак закончился тяжелым разводом.«После первого брака (с режиссером Сергеем Гинзбургом. — Прим. ред.) я не хотела, чтобы повторилось, как это было 25 лет назад, когда несла участь среднестатистической женщины: «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Нашим человеческим отношениям с Женей 15 лет… Семь лет мы с Женей в гражданском браке. У нас лежат обручальные кольца, ждут своего часа»,— призналась актриса, намекнув, что свадьбу они все-таки планируют. В конце июня актрисе исполнилось 55 лет, но она призналась, что совершенно не переживает ни по поводу этого юбилея, ни по поводу возраста вообще. Она считает – главное выглядеть и чувствовать себя моложе и иметь достаточно энергии, чтобы жить ярко и полноценно. «Кто скажет, что я выгляжу на свой возраст? Да, я хожу к косметологу, когда позволяют время и работа, но у меня нет никаких подтяжек. Я встречала и 35-летних старых, уставших людей без света внутри… Это всего лишь цифры!», — уверена заявила «Антенне» актриса.