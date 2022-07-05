Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочкой от Алены Гавриловой
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Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочкой от Алены Гавриловой

Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочкой от Алены Гавриловой
42-летний певец Эмин Агаларов наладил отношения с экс-супругой Аленой Гавриловой. Эмин Агаларов поделился в соцсети знаменательным фото, сделанным в Саранске – родном городе его бывшей жены Алены Гавриловой. Певец предстал на перроне железнодорожного вокзала, держа на руках трехлетнюю дочь Афину, рожденную в его браке с моделью. «Все бывает в первый раз», — подписал Эмин знаменательный кадр, а заодно показал в «сторис», как малышка радостно скачет возле поезда, ожидая отправления.
Судя по всему, артист приехал в Мордовию, чтобы забрать девочку у Гавриловой, а потом отправился с ребенком в Москву. После расставания в 2020 году пара сумела сохранить дружеские отношения, а прошлой осенью даже появились новости о воссоединении супругов. Эмин никаких заявлений по этому поводу не делал, но еще больше запутал публику, выпустив в декабре романтичный клип, в котором снялся вместе с Аленой и их наследницей. Подписчики певца все еще надеются, что он воссоединится с Гавриловой, тем более на фото из Саранска Эмин кажется таким счастливым.
«Как я рада видеть вас счастливым, Эмин!», «У тебя такая красивая улыбка, улыбайся чаще», «Афиночка так быстро выросла», «Ты лучший папа в мире», «42-й поезд Саранск – Москва. Мордовия!», «Какая классная фотография! Афиночка путешествует», «Афиночка молодец, у нее все впереди, а с вашей поддержкой будет весело и круто», — порадовались за певца в комментариях. Напомним, Эмин Агаларов воспитывает четверых детей от разных жен. В первом браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у певца родилось двое сыновей, а уже после развода его экс-супруга удочерила девочку Амину, которую артист принял как родную. В 2018-м году он женился вновь — на Гавриловой, родившей ему дочь Афину.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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