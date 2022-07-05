Энергетиков подсоединят к новой госинформсистеме

Внесены изменения в правила государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике. Соответствующее постановление Правительства от 24 июня 2022 года № 1136 вступает в силу 5 июля.

Региональные органы регулирования будут направлять предложения об установлении предельных цен (тарифов) в электроэнергетике в ФАС России через федеральную государственную информационную систему «Федеральный орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования».

Также по новым правилам с помощью системы ФАС России будут передавать информацию о территориальных сетевых организациях, тарифные решения, протоколы и экспертные заключения.





Новая госинформсистема была создана для совершенствования процессов установления тарифов в России. Она обеспечивает информационное взаимодействие между уполномоченным федеральным органом в сфере госрегулирования цен или тарифов на товары и услуги, органами исполнительной власти субъектов, а также экспертными организациями.