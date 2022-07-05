Эвелина Блёданс поделилась редкими кадрами со старшим сыном - именинником

Актриса Эвелина Бледанс трогательно поздравила сына Николая с 28-летием. Эвелина Блёданс довольно часто делится снимками с младшим сыном, Семеном. Совсем другое — ее старший наследник. Актриса не раз говорила, что Николай не любит публичность и не очень одобряет появление своих фотографий в социальных сетях. Но в честь праздника Блёданс решила сделать исключение и опубликовать снимки со своим старшим сыном.«Сегодня моему старшенькому — 28. Такой вот большой мальчик, но навсегда мамина лялечка. Будь счастлив и побеждай во всем! Я всегда рядом, хоть нас и разделяет расстояние. Я горда быть твоей матерью», — эмоционально призналась в любви сыну Эвелина.«Такая молодая мама – и такой взрослый сын!», «Какой симпатяга!», «Счастья и маме, и сыну!», «Поздравляем от всей души», — присоединились поклонники. Сын Эвелины, который терпеть не может публичность, кстати, без всяких проблем избегает папарацци, ведь живет он в другой стране. Николай уже давно является жителем Израиля, где также обосновался его отец.Эвелина Блёданс, напомним, также воспитывает сына Семена от Александра Семина. Несмотря на большую занятость на работе, артистка много времени уделяет заботе о своем «солнечном» мальчике: берет его во все путешествия и на гастроли, активно занимается его развитием. Ранее актриса признавалась, что мечтала о рождении ещё одного ребенка, но перенесла неудачную попытку ЭКО. Недавно она задумалась о суррогатном материнстве.