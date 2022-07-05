Южная Корея поможет Украине восстановиться
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Южная Корея поможет Украине восстановиться

Южная Корея поможет Украине восстановитьсяВ МИД Южной Кореи заявили, что Сеул поможет Киеву в восстановлении Украины

Южная Корея будет помогать Киеву восстановиться после окончания украинского кризиса. Об этом после конференции по восстановлению Украины сообщили представители внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

«Южная Корея сможет внести вклад в восстановление Украины в различных областях, которые являются сильными сторонами страны, таких как инфраструктура, основные социальные услуги и государственное управление, основываясь на своем прошлом опыте успешного послевоенного восстановления», — говорится в заявлении. Участвовавший в конференции замглавы МИД Южной Кореи также заявил, что Сеул уже выделил 100 миллионов долларов в рамках оказания гуманитарной помощи Украине.

Ранее стало известно, что участники международной конференции по восстановлению экономики Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию. Согласно документу, Украина станет руководить процессом восстановления, который будет осуществляться совместно с международными партнерами. Кроме того, декларация обязывает Киев обеспечить независимость судебной системы и борьбу с коррупцией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова о макияже и бьюти-индустрии
Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова
Южная Корея поможет Украине восстановиться
Южная Корея поможет Украине восстановиться
Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и молодежи
Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Ubisoft анонсировали игровое шоу Ubisoft Forward с новостями и анонсами
Ubisoft анонсировали игровое шоу Ubisoft Forward с новостями и
Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой
Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой
Нефть резко подешевела
Нефть резко подешевела
Директор Шатунова о Разине: «Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, аферист!»
Директор Шатунова о Разине: «Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это
Что принесет зеркальная дата 07.07.2022 года трех двоек: как в этот период изменить жизнь и загадать желание
Что принесет зеркальная дата 07.07.2022 года трех двоек: как в этот
На 2,7 миллиарда рублей вырастет доходная часть бюджета Иркутска
На 2,7 миллиарда рублей вырастет доходная часть бюджета Иркутска
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор:

Топ на сегодня

Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов

Еще по теме

Южная Корея намерена наложить санкции на США
Сеул оплатит участие Пхеньяна в Олимпиаде
Южная Корея и Япония договорились обмениваться секретными данными о КНДР
Сеул и Пекин договорились о нормализации отношений