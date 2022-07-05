Южная Корея поможет Украине восстановиться

Вадим Карасев

В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул поможет Киеву в восстановлении Украины

Южная Корея будет помогать Киеву восстановиться после окончания украинского кризиса. Об этом после конференции по восстановлению Украины сообщили представители внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

«Южная Корея сможет внести вклад в восстановление Украины в различных областях, которые являются сильными сторонами страны, таких как инфраструктура, основные социальные услуги и государственное управление, основываясь на своем прошлом опыте успешного послевоенного восстановления», — говорится в заявлении. Участвовавший в конференции замглавы МИД Южной Кореи также заявил, что Сеул уже выделил 100 миллионов долларов в рамках оказания гуманитарной помощи Украине.

Ранее стало известно, что участники международной конференции по восстановлению экономики Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию. Согласно документу, Украина станет руководить процессом восстановления, который будет осуществляться совместно с международными партнерами. Кроме того, декларация обязывает Киев обеспечить независимость судебной системы и борьбу с коррупцией.