Как может выглядеть Fallout New Vegas на Unreal Engine 5 — демонстрация

Вадим Карасев





Специалисты и просто пользователи продолжают осваивать движок Unreal Engine 5, на котором пока появилось не так много игр. В сети публикуют все больше демонстраций, как могли бы выглядеть те или иные игровые хиты на новом движке.

Пользователь под ником TeaserPlay представил на Youtube трейлер, где демонстрируется работа Fallout New Vegas на Unreal Engine 5. Как отмечает пользователь, при создании видео использовался новый движок «с высококлассными графическими функциями, такими как Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing и Global Illumination Shader».

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Напомним, что недавно появлялись слухи о возможной разработке продолжения Fallout New Vegas.