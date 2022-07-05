Как нужно правильно приносить в жертву барана и какие молитвы нужно читать на Курбан-байрам в 2022 году

Курбан-байрам в 2022 году начинается 9 июля. Это один из самых важных праздников для правоверных мусульман. Поэтому важно знать все его традиции и особенности молитвы в такой день.

Как правильно читать молитвы на Курбан-байрам

Праздничный намаз должен провести каждый правоверный мусульманин. Данная молитва имеет такие же условия, как и пятничная, то есть два ракаата и хутба. Однако в этой молитве, в отличие от стандартной пятничной, хутбу принято читать после намаза.

Время для проведения пятничного намаза будет тогда, когда солнце встанет прямо над горизонтом. Это где-то через 30 минут после восхода.





В такие дни стоит проводить те же действия, что и по пятницам: искупаться, пользоваться сиваком, подушиться благовониями, надеть хорошую одежду и пойти раньше на намаз. Для Курбан-байрама существуют свои условия:

перед тем, как идти на намаз, стоит что-то съесть. Лучше, если это будет немного фиников;

перед намазом стоит перенести прием пищи, лучше дождаться жертвенного мяса.

Праздничные ночи мусульмане проводят в бдении, почтении Всевышнего, читают Коран и устраивают намаз.

Как на Курбан-байрам выбирать в жертву барана

Прежде всего, нужно выбрать барана для жертвоприношения. Бараны едильбай являются курдючными, они имеют много жира. А вот гиссарские овцы будут более мясными. Больше всего ценятся овцы, которые приехали из Кордая и Тараза.





Для приношения в жертву чаще всего выбирают животных от года до полутора. Однако разрешено приношение полугодовалого ягненка, если он весит столько, как взрослая годовалая овца.

Обязательно нужно смотреть на внешность животного. Барана нужно брать здорового. Копыта, глаза и зубы у него должны быть в отличном состоянии. Большая часть рогов обязательно пусть будут целыми. А уши не должны быть повреждены. Хромающий баран, который не имеет одного глаза или уха, не подойдет для процесса.

Как правильно приносить барана в жертву на Курбан-байрам

Обряд в обязательном порядке должен проводить только мусульманин. Он не должен пребывать в пути, у него не должно быть долгов. Мусульманин должен иметь хотя бы немного денег и имущества.





Время приношения в жертву наступает в день праздника, утром после намаза. Заканчивается оно с заходом солнца на третий день. В это время каждый мусульманин обязан хотя бы быть на процессе или же отдать другому свои полномочия. При этом оплату процесса должен произвести он сам.

Заранее нужно наточить нож. Это не стоит делать на глазах у самого барана. Кроме того, животное нужно резать так, чтобы остальные животные этого не видели. Глаза и уши жертвы нужно закрывать. После этого барана укладывают на левый бок, три ноги перевязывают вместе, а одну заднюю нужно оставить свободной.

После того, как прочтена молитва, перерезаются главные жизненные артерии овцы. Из четырех важных артерий на шее должны быть перерезаны хотя бы три. После этого нужно выпустить кровь в яму, которая готовится предварительно.

Шкурку с барана не сдирают до того момента, как будет выпущен последний вздох.

Далее мясо разделывают на три части. Одну принято отдать беднякам, второй нужно угостить родственников, соседей и друзей. Кстати, мясом разрешено угощать не только мусульман. А третью часть барана необходимо оставить себе.