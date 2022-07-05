Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой

В марте 2022 года редактор Первого канала появилась в прямом эфире новостей с плакатом оппозиционного содержания. После такого поступка Овсянникову уволили, а сама она отправилась в Германию и устроилась в местное издание. 5 июля Марина была вынуждена вернуться в Россию: бывший муж Овсянниковой подал на нее в суд с целью лишения родительских прав.

​

Спустя 3 месяца проживания и работы за границей, бывший редактор Первого канала вернулась в Россию. Целью поездки стало судебное заседание по лишению Марины родительских прав. Инициатором разборок стал ее бывший супруг, который считает, что Овсянникова не может воспитывать детей.

На 5 июля 2022 года было назначено первое заседание. Марина опоздала на начало судебного процесса, заявив, что причиной стала авария на дороге.

«У меня была авария, и заблокировался выход. Я отвыкла от московских пробок», – утверждает Овсянникова.

Представители органов опеки в суд не явились, поэтому слушание перенесли на сентябрь.





Будет ли все Марина ждать следующего заседания суда в России или же вернется в Европу, пока неизвестно. Однако Овсянникова готова защищать свои права на воспитание и общение с детьми.

«Мой сын уже взрослый, ему почти 18 лет, и он вправе сам определить свою судьбу. Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной», – отмечает Марина.