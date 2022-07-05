Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой

Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой

В марте 2022 года редактор Первого канала появилась в прямом эфире новостей с плакатом оппозиционного содержания. После такого поступка Овсянникову уволили, а сама она отправилась в Германию и устроилась в местное издание. 5 июля Марина была вынуждена вернуться в Россию: бывший муж Овсянниковой подал на нее в суд с целью лишения родительских прав.

Спустя 3 месяца проживания и работы за границей, бывший редактор Первого канала вернулась в Россию. Целью поездки стало судебное заседание по лишению Марины родительских прав. Инициатором разборок стал ее бывший супруг, который считает, что Овсянникова не может воспитывать детей.

На 5 июля 2022 года было назначено первое заседание. Марина опоздала на начало судебного процесса, заявив, что причиной стала авария на дороге.

«У меня была авария, и заблокировался выход. Я отвыкла от московских пробок», – утверждает Овсянникова.

Представители органов опеки в суд не явились, поэтому слушание перенесли на сентябрь.


Будет ли все Марина ждать следующего заседания суда в России или же вернется в Европу, пока неизвестно. Однако Овсянникова готова защищать свои права на воспитание и общение с детьми.

«Мой сын уже взрослый, ему почти 18 лет, и он вправе сам определить свою судьбу. Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной», – отмечает Марина.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова о макияже и бьюти-индустрии
Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова
Южная Корея поможет Украине восстановиться
Южная Корея поможет Украине восстановиться
Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и молодежи
Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Ubisoft анонсировали игровое шоу Ubisoft Forward с новостями и анонсами
Ubisoft анонсировали игровое шоу Ubisoft Forward с новостями и
Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой
Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой
Нефть резко подешевела
Нефть резко подешевела
Директор Шатунова о Разине: «Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, аферист!»
Директор Шатунова о Разине: «Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это
Что принесет зеркальная дата 07.07.2022 года трех двоек: как в этот период изменить жизнь и загадать желание
Что принесет зеркальная дата 07.07.2022 года трех двоек: как в этот
На 2,7 миллиарда рублей вырастет доходная часть бюджета Иркутска
На 2,7 миллиарда рублей вырастет доходная часть бюджета Иркутска
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор:

Топ на сегодня

Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов

Еще по теме

Овсянникова пожалела, что приехала в Украину
Маргарита Симоньян жестко посмеялась над оскандалившейся ведущей
Овсянникова возвращается в Россию ради суда
Тина Канделаки высказалась о ЧП на Первом канале