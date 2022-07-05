Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли

Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли

Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли


Несколько дней назад компании Microsoft и Samsung объявили о выходе Xbox Cloud Gaming прямо на телевизорах. Теперь, чтобы играть в проекты из Game Pass не требуется консоли, достаточно, чтобы в вашей стране работал сервис Xbox Cloud Gaming и была оформлена подписка Game Pass Ultimate, плюс необходим телевизор Samsung 2022 года — на данный момент только на них доступен новый игровой хаб.

В сети появились видео, которые на живом примере показывают, как теперь работают игры из Xbox на телевизорах Samsung без приставки через облачный игровой сервис. Ниже можно видеть одно из таких видео, в котором игрок запускает различные проекты из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли, просто с подключенным к ТВ геймпадом.


Watch this video on YouTube

Стоит отметить, что сервис Xbox Cloud Gaming до сих пор находится в бета-версии. На данный момент нет информации, когда состоится его полноценный релиз.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Иркутске начали асфальтировать проезжую часть на Карпинской
В Иркутске начали асфальтировать проезжую часть на Карпинской
Как может выглядеть Fallout New Vegas на Unreal Engine 5 — демонстрация
Как может выглядеть Fallout New Vegas на Unreal Engine 5 —
Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его жены
Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его
Елена Проклова призналась, что живет скромно
Елена Проклова призналась, что живет скромно
Европе предрекли борьбу за распределение газа
Европе предрекли борьбу за распределение газа
В Иркутской области восстановили 157 километров дорог после наводнения в 2019 году
В Иркутской области восстановили 157 километров дорог после
10 фактов о празднике Ивана Купала, про которые вы могли не знать
10 фактов о празднике Ивана Купала, про которые вы могли не знать
В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения проката
В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения
Названо уязвимое место НАТО
Названо уязвимое место НАТО
Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли
Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game
Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн долларов в Китае
Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн

Топ на сегодня

Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области
В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного бизнеса
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного

Еще по теме

Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
В Xbox Cloud Gaming добавили первую игру не из Game Pass — это Fortnite
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом месяце
Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение года