Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли

Вадим Карасев





Несколько дней назад компании Microsoft и Samsung объявили о выходе Xbox Cloud Gaming прямо на телевизорах. Теперь, чтобы играть в проекты из Game Pass не требуется консоли, достаточно, чтобы в вашей стране работал сервис Xbox Cloud Gaming и была оформлена подписка Game Pass Ultimate, плюс необходим телевизор Samsung 2022 года — на данный момент только на них доступен новый игровой хаб.

В сети появились видео, которые на живом примере показывают, как теперь работают игры из Xbox на телевизорах Samsung без приставки через облачный игровой сервис. Ниже можно видеть одно из таких видео, в котором игрок запускает различные проекты из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли, просто с подключенным к ТВ геймпадом.

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Стоит отметить, что сервис Xbox Cloud Gaming до сих пор находится в бета-версии. На данный момент нет информации, когда состоится его полноценный релиз.