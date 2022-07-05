Камни-талисманы для защиты от конкурентов и манипуляторов

Вадим Карасев

Камни-талисманы — это отличные помощники для каждого из нас. В них заключена мощная природная сила разных стихий, поэтому вы всегда сможете подобрать нужный вам талисман — например, для защиты от врагов и токсичных людей.

Ранее мы рассказывали о том, как вы можете защитить себя об манипуляторов и злых людей, но далеко не всегда у нас есть возможность применить те или иные навыки, хитрости и знания. Минералы в этом плане будут отличными помощниками, потому что могут многое сделать за вас.

Обсидиан

Один из самых сильных защитных минералов в природе. Он наполнен мощью энергии Земли, которая оберегает владельца минерала от любых магических атак и сглаза. Если у вас есть враг, который готов пойти абсолютно на всё ради цели и своей победы над вами, то обсидиан будет отличным помощником в делах и в работе. Как бонус можно отметить его отличные защитные свойства в плане защиты от бед в путешествиях.

Гелиотроп

Это еще один камень стихии Земли. Действует он следующим образом. Если вы попадаете в сложную ситуацию, где от вас требуется смелость, мужество, сила воли, то гелиотроп это вам дает в нужном объеме. Также он усиливает таланты, что бывает крайне полезным при взаимодействии с конкурентами на работе и в бизнесе. Он не даст вам расслабиться и отдать преимущество в самый ответственный момент. Носите его на себе или с собой, когда намечаются какие-то деловые войны, переговоры, трудности.

Оникс

Это лучший камень-защитник, который также содержит в себе силу Земли. Он наилучшим образом защищает своего хозяина от токсичных людей. В большинстве случаев их негатив будет блокироваться еще на начальных этапах. Если они захотят вас спровоцировать, то им будет гораздо сложнее на это решиться. Это идеальный защитный минерал для тех случаев, когда на вас совершаются беспричинные нападки со стороны недоброжелателей. Оникс восстанавливает справедливость, поэтому хорошо подходит добродушным людям.

Берилл

Очень часто неприятные люди, враги и конкуренты прибегают к хитрости и лжи. Берилл же помогает быть более проницательными и позволяет раскусить любого лжеца, врага, мошенника и просто непорядочного человека, обезопасив вас от проблем. Манипулировать вами будет намного сложнее, а в некоторых случаях даже невозможно. За это стоит сказать спасибо стихии Воды. Берилл — наилучший помощник для тех, кто излишне доверчив. Если вы не умеете отделять правду от лжи, он вам точно пригодится.

Кошачий глаз

Это минерал стихии Воды, действие которого направлено на защиту здоровья и энергетики своего владельца. В общении с токсичными людьми это бывает крайне важно, ведь споры и войны забирают кучу ресурсов и здоровья. Кошачий глаз помогает очень быстро восполнять утраченную энергию, а также не дает ее забирать неприятным людям, которые жаждут для вас бед.

Аметист

Аметист — это не оберег, но его воздействие на человека может быть расценено как обережные свойства в некоторых жизненных ситуациях. Этот минерал стихии Воздуха и Воды защитит вас от перепадов настроения, успокоит нервы в сложный период и поможет гармонизировать сознание. У такого воздействия есть очень важное последствие — аметист не даст вам впасть в уныние и решить, что раз проиграна битва, то проиграна и вся война. Эмоциональная стабильность — основа успешного противостояния с врагами любого калибра.