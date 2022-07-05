Касперский создает отечественный Windows и Android

Вадим Карасев

"Лаборатория Касперского" разрабатывает отечественную операционную систему для рядовых пользователей компьютеров и смартфонов. Об этом гендиректор компании Евгений Касперский рассказал в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

Касперский подчеркнул, что новая операционная система, призванная стать альтернативой для Windows и Android будет доступна в том числе и для рядовых пользователей. Тем не менее гендир IT-компании отказался говорить о сроках разработки новой ОС.

"Да, будет [операционная система], но когда, не скажу. Я просто человек суеверный — если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза", — разъяснил он.

Операционная система KasperskyOS, созданная "Лабораторией Касперского", в данный момент используется в сферах деятельности с повышенными требованиями к кибербезопасности, вроде транспортной и промышленной инфраструктуры.

Как ранее писал Ruposters, американская корпорация Microsoft заявила, что в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине будет сокращать свое присутствие в РФ до тех пор, пока из активов почти ничего не останется. Примеру компании последовал другой мировой IT-гигант, производитель сетевого оборудования Cisco.