Касперский создает отечественный Windows и Android
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Касперский создает отечественный Windows и Android

Касперский создает отечественный Windows и Android

"Лаборатория Касперского" разрабатывает отечественную операционную систему для рядовых пользователей компьютеров и смартфонов. Об этом гендиректор компании Евгений Касперский рассказал в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

Касперский подчеркнул, что новая операционная система, призванная стать альтернативой для Windows и Android будет доступна в том числе и для рядовых пользователей. Тем не менее гендир IT-компании отказался говорить о сроках разработки новой ОС.


"Да, будет [операционная система], но когда, не скажу. Я просто человек суеверный — если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза", — разъяснил он.

Операционная система KasperskyOS, созданная "Лабораторией Касперского", в данный момент используется в сферах деятельности с повышенными требованиями к кибербезопасности, вроде транспортной и промышленной инфраструктуры.

Как ранее писал Ruposters, американская корпорация Microsoft заявила, что в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине будет сокращать свое присутствие в РФ до тех пор, пока из активов почти ничего не останется. Примеру компании последовал другой мировой IT-гигант, производитель сетевого оборудования Cisco.

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По материалам: uposters.ru

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