Клишас посоветовал норвежцам внимательно читать текст соглашения по Шпицбергену

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал норвежским дипломатам, заявившим о том, что договор о разграничении морских пространств между Россией и Норвегией не подлежит денонсации, лучше внимательно читать текст соглашения по Шпицбергену.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 5 июля поручил Комитету палаты по международным делам изучить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Такое поручение он дал после высказывания депутата Михаила Матвеева из КПРФ, заявившего, что Россия ранее уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии в условиях курса на укрепление международной региональной безопасности, добрососедство и дружбу, а сегодня Норвегия препятствует направлению продовольствия и грузов на Шпицберген.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер заявила, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации. По ее словам, такого рода договоры об установлении границ действуют, как правило, бессрочно.

«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что в скандинавских странах инициативу Володина назвали «российской провокацией».

Норвегия ранее отказалась пропускать российские грузы с углем для россиян, работающих на Шпицбергене. В Осло объяснили такое решение действием антироссийских санкций.