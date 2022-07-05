Коринна Копф (CorinnaKopf) - стриммерша, которая зарабатывает по миллиону долларов в месяц (15 фото + видео)

Вадим Карасев

Эта девушка меньше чем за год смогла обогатиться на 10 миллионов долларов - CorinnaKopf (Коринна Копф) стала популярной благодаря стримам, а затем ушла на Onlyfans. Там она продает откровенный контент. Появилась она там в июне 2021 года, а результатами похвасталась недавно: звезда заработала $10,8 млн, в среднем $1,2 млн в месяц. Самый высокодоходный месяц был в июне 2021 года, когда она заработала 2,4 миллиона долларов.