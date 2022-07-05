Косачев предложил вернуть термин «ближнее зарубежье» во внешнюю политику РФ
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Косачев предложил вернуть термин «ближнее зарубежье» во внешнюю политику РФ

Косачев предложил вернуть термин «ближнее зарубежье» во внешнюю политику РФ

Нет ничего предосудительного в возвращении в дипломатический лексикон и во внешнеполитическую практику России термина «ближнее зарубежье». Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации написал Константин Косачев.

Политик заявил, что не видит ничего предосудительного в возвращении этого термина, поскольку «географию не переделать, а по содержанию ничего унизительного для партнеров России в нем нет«. Близкими называют друзей и родственников, а слово «зарубежье» в данном случае трактуется в качестве уважения к независимости и суверенитету соседей, подчеркнул Косачев.

Сенатор напомнил, что при вступлении в Совет Европы в 1996 году Россия, в том числе, обязалась отказаться от применения словосочетания «ближнее зарубежье» применительно к отношениям с соседними странами. Таким образом, подразумевался отказ от «какой-то особой политики» в адрес этих государств.

Однако за последние четверть века, по словам сенатора, НАТО беззастенчиво превратила в «ближнее зарубежье» сначала страны Восточной Европы, затем Балтии, а теперь Украину, Молдавию и Грузию. Это «задворки Североатлантического альянса», где ничего не позволено никому, кроме Брюсселя и Вашингтона, добавил политик.

«Вот так, по Фрейду, и выдают своё нутро наши западные соседи, видящие остальной мир в задворках, а Россию обвиняющие во враждебности только за то, что она в этих задворках не то чтобы не помещается, а просто по определению не собирается помещаться. Зная собственную историю, защищая свой народ и продвигая свои жизненные интересы», — отметил Косачев.

Так сенатор объяснил категоричность решений НАТО, в том числе объявление России главной угрозой, напомнив, что никакие действия РФ в последней четверти века не затрагивали и не затрагивают собственно территории стран альянса. 

Сегодня, 5 июля, Финляндия и Швеция должны подписать протоколы о вступлении в НАТО. Затем они будут направлены на ратификацию странам альянса. 

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По материалам: pnp.ru

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