Kotaku подтверждают, что создание ремастеров GTA IV и Red Dead Redemption «свернули»

Вадим Карасев





Буквально вчера игровой инсайдер Tez2 сообщил, что Rockstar отказалась от идеи выпускать ремастеры GTA IV и Red Dead Redemption. По его словам, они находились в разработке, но, похоже, что из-за провалов обновленной трилогии Grand Theft Auto, их разработка была завершена или приостановлена на неопределенный срок.

Сегодня эту информацию опубликовал и портал Kotaku, который известен своими источниками в среде разработчиков. Журналисты Kotaku пишут, что могут «подтвердить через свои источники, что Rockstar Games в настоящее время сосредоточена на разработке Grand Theft Auto VI и отложила все ремейки из-за плохого приема Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition». Они же отмечают, что «Согласно источникам, знакомым с планами и будущими проектами Rockstar, издатель надеется, что люди забудут о раскритикованных и испорченных ремастерах GTA». Не исключено, что позже к проектам ремастеров GTA IV и Red Dead Redemption вернутся.

Напомним, официально разработка новой Grand Theft Auto уже подтверждена, но сам проект не представлен.