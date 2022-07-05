Краснодарская художница представляет, как выглядели бы персонажи известных мультфильмов, будь они людьми
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Краснодарская художница представляет, как выглядели бы персонажи известных мультфильмов, будь они людьми

Краснодарская художница представляет, как выглядели бы персонажи известных мультфильмов, будь они людьми

Сегодня многие художники используют в своей творческой практике приём хуманизации. Он представляет собой изображение предметов, животных и явлений в виде человека или человекоподобных существ. Подобные работы привлекают к себе много внимания, так как позволяют взглянуть на привычные и знакомые нам вещи с нетипичной стороны. Художница Тамара Петросян из Краснодара, подписывающаяся псевдонимом CrazyTom, также решила не отставать от своих коллег и изобразила известных мультперсонажей в виде людей. Стоит сказать, что получившийся результат наталкивает на мысли о том, что неплохо было бы снять фильмы с участием получившихся героев.

Рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо»

Создателям мультика «В поисках Немо» пришлось хорошо потрудиться, чтобы работа получилась достойной. Так, всей съёмочной команде нужно было получить сертификат дайвинга, совершить путешествие к Большому Барьерному рифу, посетить лекции ихтиолога, изучить множество видов рыб. На что только не пойдешь ради искусства!

Немо и его папа из мультика «В поисках Немо»

Осьминог Хэнк из мультфильма «В поисках Дори»

Джек-рассел-терьер Макс из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

«Тайная жизнь домашних животных» — третий самый кассовый анимационный фильм 2016 года после «В поисках Дори» и «Зверополиса».

Шпиц Гиджет из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

Мопс Мэл из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

Такса Бадди из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

Кошка Хлоя из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

Пёс Дюк из мультика «Тайная жизнь домашних животных»

Кролик Снежок из мультика «Тайная жизнь домашних животных»

Кот Сильвестр из анимационного сериала «Looney Tunes»

«Looney Tunes» — проект-гигант, продвижением которого занимается студия Warner Brothers с 1930 года. Любопытно, что даже сегодня анимационный сериал не утратил своей популярности, а его персонажи вновь и вновь используются при создании новых картин.

Кенар Твити из анимационного сериала «Looney Tunes»

Кролик Багз Банни из анимационного сериала «Looney Tunes»

Хитрый койот из анимационного сериала «Looney Tunes»

Даффи Дак из анимационного сериала «Looney Tunes»

Бип-бип из анимационного сериала «Looney Tunes»

Таз из из анимационного сериала «Looney Tunes»

Лола Банни из анимационного сериала «Looney Tunes»

Художники обожают фантазировать. Им только представь такую возможность, и вот они уже создают новый мир. Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы мультфильм с их участием снял сам Тим Бёртон.

# Интересное
По материалам: twizz

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