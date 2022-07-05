Кушанашвили влез в скандал с Ксенией Собчак и Катей Гордон

Кушанашвили прокомментировал ссору журналистки Ксении Собчак и Кати Гордон. Скандальный журналист Отар Кушанашвили с сарказмом прокомментировал конфликт телеведущей Ксении Собчак и адвоката Кати Гордон, который вспыхнул не так давно. 52-летний журналист всегда отличался едкой критикой в адрес знаменитостей. Вот и сейчас Отар Шалвович не смог пройти мимо скандала с участием звездных персон. С особым пристрастием шоумен прошелся по «блондинке в шоколаде», потому как испытывает к ней негативные чувства. «Две дамы сцепились на прошлой неделе. Вот где никто не знает никаких правил приличия... Екатерина Гордон — правозащитница, подруга моей подруги Леры Кудрявцевой, схлестнулась с Ксенией Собчак. Это уже свидетельствует о том, что Катя Гордон отважная… Из письма, адресованного Собчак Катей я запомнил, что та балаболка. А другая пишет что-то такое из этого лексикона. Но меня удивило не то, что они сцепились. Если пройдет неделя, в которой Собчак никого не будет посылать, это будет удивительно. Катя Гордон молодец — выдерживает линию полемики в той тональности, в которой жанр предполагает, не боясь бестрепетно сказать: «Шлюха ты законченная», — оскорбил Кушанашвили Собчак.Тем не менее, и за Гордон Отар тоже не вступился по одной простой причине — адвокат на стороне Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева. «Но что смутило в этой схватке: Екатерина Гордон пишет Собчак, мол, ты никому не нужна, мерзкая шваль, дрянь и потаскуха, но если выбирать между твоим кругом и Симоньян с Соловьевым, я выберу не тебя…» — заявил Кушанашвили на своем YouTube-канале «Каково?!». Напомним, скандал между женщинами разгорелся после того, как Ксения обвинила Екатерину в том, что та имеет протекцию в высших кругах власти. Именно поэтому до сих пор остается в профессии. Гордон такие слова не понравились, и она решила отстоять свою честь. «Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения Междудвухстульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать…» — возмущалась Гордон.