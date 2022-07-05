Квентин Тарантино стал уже дважды отцом
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Квентин Тарантино стал уже дважды отцом

Квентин Тарантино стал уже дважды отцом

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик вновь счастливы, так как стали родителями уже во второй раз. В начале июля 2022 года у них родилась дочь, которую они так долго ждали.  


Новоиспеченные родители имя дочки держат пока в тайне, но есть предположение, что дочь могут назвать по фамилии его жены. Такая традиция была впервые замечена, когда родился их сын (его назвали в честь дедушки – Пик).

Квентин познакомился со своей супругой еще в далеком 2009 году. Он приехал в Израиль, чтобы провести там рекламную компанию одного из своих фильмов. Однако обручился с будущей женой он только в 2017 году, спустя 8 лет после знакомства. Свадьбу сыграли в кругу семьи, без множества голливудских звезд.


Через полтора года после свадьбы у них появился первый ребенок. Первое, что сказал их сын з это было слово «папа», но не на английском, а на иврите. Этому есть несколько причин: первая - мама является израильской певицей, а вторая – пара живет последние года в Тель-Авиве.

Сам Тарантино признается, что изучает иврит, чтобы комфортно общаться с сыном. Первые шаги по изучению языка начались с совместного просмотра популярных детских шоу на иврите.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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