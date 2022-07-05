Лучшие художники Донбасса смогут представить работы на фестивале "Таврида Арт"

Вадим Карасев

#ТавридаАРТ и #ARTПатрульбезграниц объявили о начале первого в России выставочного проекта, участниками которого станут художники из Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы хотим раскрыть новый блок восприятия, продемонстрировав работы художников, уроженцев Донецкой и Луганской народных республик, как в буквальном смысле творцов без границ, со своей уникальной рефлексией и откликом", — отметили организаторы.

Работы принимаются в любых медиумах (живопись, графика, скульптура , перформанс, инсталляции, видеоарт, NFT). При этом профессиональное образование не обязательно. Заявки необходимо отправлять на почту bezgranits@crki.art до 20 июля.

Пять лучших авторов совместно с экспертами получат возможность выставить свои произведения на фестивале "Таврида Арт", а осенью все финалисты open-конкурса примут участие в полноценной масштабной выставке, которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.