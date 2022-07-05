Максим Галкин оформляет имущество на Аллу Пугачеву
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Максим Галкин оформляет имущество на Аллу Пугачеву

Максим Галкин оформляет имущество на Аллу Пугачеву
По слухам, артист Максим Галкин «уничтожил свою жену». Максим Галкин продолжает гастролировать за границей и высмеивать Россию в своих выступлениях. По поводу поступков шоумена нелестно высказались не только артисты, но и политики, в их числе депутат Роман Худяков. Роман Иванович считает, что шоумену пора бы остановиться и призадуматься над своими поступками, которые уже выходят за рамки здравого смысла. «У Максима Галкина совсем с совестью и головой плохо. Теперь о том, что кормить россиян будут «перловой кашей с лопаты через решетку, а не в McDonald’s», он будет «шутить» в Прибалтике. Уже анонсировал концерты в июле и августе. Получивший известность и деньги в России Максим поливает грязью Россию и нашу армию. И, конечно, наговорил себе на статью. Скажем прямо, Максим — преступник, тиражирующий ложь в хоре вражеской пропаганды. Михаил Задорнов, будь он жив, дал бы своему протеже если и не в морду, то по мозгам, как он умел», — посетовал 45-летний депутат в личном блоге.
По словам Худякова, за Максима должна взяться жена Алла Борисовна. Но пока певица предпочитает отмалчиваться. «Возникает большой вопрос: а где Алла Пугачева?! Каким образом ничтожный самовлюбленный дурак Галкин уничтожил великую советскую и российскую певицу? Где ее голос? Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо — чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма. Пошлый человечек, построивший себе китчевое поместье-замок в деревне Грязь, приехал в Прибалтику, где живет в особняке, арендуемом Пугачевой, и параллельно занят переоформлением своих активов на певицу, потому что хочет, чтобы она продала всю недвижимость без потерь. Галкин, стало быть, не совсем идиот и понимает, что в Россию не вернется», — отметил Роман Иванович.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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