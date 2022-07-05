Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж
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Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж

Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж
В жизни одной из бывших участниц Дом-2 снова произошла очень неприятная ситуация. Из-за этого молодая мать вместе со своими тремя детьми оказалась буквально на грани выживания. Марию Круглыхину по какой-то причине обокрал собственный муж. В жизни одной из бывших участниц Дом-2 снова произошла очень неприятная ситуация. Из-за этого молодая мать вместе со своими тремя детьми оказалась буквально на грани выживания. Марию Круглыхину по какой-то причине обокрал собственный муж. Сама Маша говорит, что она напрасно всё это время обслуживала мужа и рожала ему детей. Она поклонялась мужчине и при этом во всем себе отказывала. Ей не стоило посвящать себя человеку, который в итоге оставил ее вместе с детьми без жилья и каких-либо средств к существованию.

Совсем недавно Маша радовалась и наслаждалась жизнью, собирая деньги на очередной благотворительный проект. Но сейчас Круглыхина негодует, так как ранее бывший супруг обещал оставить ей квартиру или часть дома, однако в течение года его планы резко изменились. Дети в его планах появляются всё реже и реже. Дополнительно женщина собирается рассказать о том, как муж в первый раз кинул её с квартирой.

Сейчас мужчина предложил выплатить ей четыре миллиона рублей за недостроенный дом. Или он может выплатить данную сумму ей, но в таком случае женщине с детьми негде будет жить. Мария уверена, что это настоящее кощунство и дети на самом деле ему не нужны. Также он хочет, чтобы Круглыхина выписалась из квартиры, которая находится в залоге у банка, но является собственностью многодетного носа.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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