Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову

Актер Михаил Галустян взял всю ответственность на себя. Ольга Бузова записала новую песню «Михаил», которая выйдет официально 8 июля. Звезда заранее выложила в Сеть отрывок композиции, который подписчики жестко раскритиковали.Коллега Бузовой, Михаил Галустян, оправдался перед поклонниками за ситуацию. Напомним, юморист принял участие в съемках клипа. «Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — написал юморист в соцсетях.