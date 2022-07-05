Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову
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Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову

Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову
Актер Михаил Галустян взял всю ответственность на себя. Ольга Бузова записала новую песню «Михаил», которая выйдет официально 8 июля. Звезда заранее выложила в Сеть отрывок композиции, который подписчики жестко раскритиковали.
Коллега Бузовой, Михаил Галустян, оправдался перед поклонниками за ситуацию. Напомним, юморист принял участие в съемках клипа. «Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — написал юморист в соцсетях.
# Шоу-бизнес Галустян Михаил
По материалам: z-aya

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