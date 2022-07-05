Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР
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Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР

Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНРМинобороны России заявило, что ВСУ готовят провокацию с хлором в ДНР

Минобороны России заявило о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации с хлором в Николаевке Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как рассказал Мизинцев, согласно имеющейся информации, украинские силы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Николаевке. В частности, для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС были завезены и заминированы емкости с жидким хлором общим объемом более 6 тысяч литров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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