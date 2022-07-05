Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР

Вадим Карасев

Минобороны России заявило, что ВСУ готовят провокацию с хлором в ДНР

Минобороны России заявило о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации с хлором в Николаевке Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как рассказал Мизинцев, согласно имеющейся информации, украинские силы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Николаевке. В частности, для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС были завезены и заминированы емкости с жидким хлором общим объемом более 6 тысяч литров.