На 2,7 миллиарда рублей вырастет доходная часть бюджета Иркутска

Комиссия по бюджетной политике думы Иркутска рекомендовала принять изменения в трехлетний бюджет города. Как отметила заместитель председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации Ирина Занина, поправки связаны с уточнением прогноза поступлений в бюджет собственных доходов, межбюджетных трансфертов из областного бюджета и корректировкой расходной части, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

88 миллионов дополнительно предусмотрят на обеспечение работы муниципальных учреждений и проектирование детского сада в микрорайоне Лисиха. 113 миллионов направят на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям, 186 миллионов – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья. 20 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог большими картами, еще 19 миллионов – на проектирование и благоустройство общественных территорий. Дополнительные средства из городского бюджета направят на создание парковочных мест возле больниц, устройство и ремонт тротуаров и линий наружного освещения.

Доходная часть бюджета Иркутска впервые составит 28,8 миллиарда рублей. Ирина Занина отметила: несмотря на то, что расходы превысят доходы на 951 миллион, дефицит не изменится и будет покрыт остатком средств на едином счете бюджета, сложившихся на начало года, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.

Кроме того, депутаты одобрили поправку, внесенную мэром Иркутска Русланом Болотовым. Для реализации проекта по присоединению к центральному отоплению микрорайона Зеленый в городском бюджете на 2024 год предусмотрены средства в размере 150 миллионов рублей.