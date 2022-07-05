Названо уязвимое место НАТО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названо уязвимое место НАТО

Названо уязвимое место НАТОThe Guardian допустила, что готовность НАТО противостоять России превратится в уязвимость

Планы НАТО о противостоянии России, которые объединяют альянс, могут нанести ему ущерб. С таким мнением выступила британская газета The Guardian.

Автор публикации назвал уязвимое место НАТО и допустил, что ее готовность противостоять России превратится в слабость. Страны альянса не хотят допустить успеха Москвы в спецоперации на Украине. Однако среди государств нет единого мнения, следует ли нанести России физическое поражение, за что выступают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы. Германия при этом считает, что будет достаточно, если Москва не заявит уверенно о своей победе.

На данный момент эти обсуждения остаются абстрактными. Однако когда Россия проявит готовность к перемирию с Украиной, то разногласия внутри НАТО станут явно, пишет издание.

Ранее в Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины. С таким мнением выступил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Иркутске начали асфальтировать проезжую часть на Карпинской
В Иркутске начали асфальтировать проезжую часть на Карпинской
Как может выглядеть Fallout New Vegas на Unreal Engine 5 — демонстрация
Как может выглядеть Fallout New Vegas на Unreal Engine 5 —
Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его жены
Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его
Елена Проклова призналась, что живет скромно
Елена Проклова призналась, что живет скромно
Европе предрекли борьбу за распределение газа
Европе предрекли борьбу за распределение газа
В Иркутской области восстановили 157 километров дорог после наводнения в 2019 году
В Иркутской области восстановили 157 километров дорог после
10 фактов о празднике Ивана Купала, про которые вы могли не знать
10 фактов о празднике Ивана Купала, про которые вы могли не знать
В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения проката
В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения
Названо уязвимое место НАТО
Названо уязвимое место НАТО
Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли
Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game
Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн долларов в Китае
Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн

Топ на сегодня

Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области
В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного бизнеса
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного

Еще по теме

Генсек НАТО: Россия готова применить силу, мы это поняли
Forbes объяснил, почему Грузии и Украине не место в НАТО
Der Spiegel: В НАТО беспокоятся русофобией Польши в учениях «Анаконда – 16»
The Times узнала о роли Турции в назначении пророссийских чиновников НАТО