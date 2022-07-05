Названо уязвимое место НАТО

Вадим Карасев

The Guardian допустила, что готовность НАТО противостоять России превратится в уязвимость

Планы НАТО о противостоянии России, которые объединяют альянс, могут нанести ему ущерб. С таким мнением выступила британская газета The Guardian.

Автор публикации назвал уязвимое место НАТО и допустил, что ее готовность противостоять России превратится в слабость. Страны альянса не хотят допустить успеха Москвы в спецоперации на Украине. Однако среди государств нет единого мнения, следует ли нанести России физическое поражение, за что выступают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы. Германия при этом считает, что будет достаточно, если Москва не заявит уверенно о своей победе.

На данный момент эти обсуждения остаются абстрактными. Однако когда Россия проявит готовность к перемирию с Украиной, то разногласия внутри НАТО станут явно, пишет издание.

Ранее в Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины. С таким мнением выступил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.