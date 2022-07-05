Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на показе Chanel
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Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже продолжается, и сегодня публика увидела новую коллекцию Chanel. В числе приглашенных на показ были Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном и Марион Котийяр. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошло дефиле.

Главным референсом коллекции, похоже, стали 1930-е годы. Округлые плечи, геометрические узоры, костюмы и длинные платья напоминают об эстетике тех лет и о нарядах, созданных самой Коко Шанель в течение этого десятилетия. Еще одной отсылкой к корням бренда стали украшения из капсулы "1932" — это дань первой и единственной коллекции высокого ювелирного искусства Bijoux de Diamants, созданной Коко Шанель в 1932 году.


Показ Chanel









Что касается обуви, то женственные туфли с Т-образными ремешками в коллекции сочетаются с ковбойскими сапогами, комбинировать которые Виржини Виар рекомендует с длинными твидовыми юбками или воздушными платьями. Ну а главным аксессуаром на подиуме стали широкополые шляпы.



Не обошлось, конечно, и без традиционного образа невесты — его на подиуме представила plus-size-модель Джилл Кортлев. Она закрыла показ в платье без бретелек, подчеркнутом длинной шалью с вышивкой.


Над сценографией снова работал Ксавье Вейан, который в этом году придумал и декорации для показа весенне-летней кутюрной коллекции.


Гости показа


Джеймс Райтон и Кира Найтли
Марион Котийяр
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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