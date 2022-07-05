Необычные еврейские традиции: почему евреи ложатся в свежевырытые могилы и крутят петуха над головой

Каждый народ имеет свои уникальные традиции и обычаи, которые формируются исторически, сохраняются в национальной культуре и менталитете людей, и передаются из поколения в поколение. Евреи — один из самых самобытных народов, отличающийся обостренным чувством этнической общности и почитающий узы родства. В их культуре сохранились глубоко почитаемые традиции, которые не встречаются в других культурах, поэтому кажутся нам необычными.

Когда отмечают священный Шаббат





В культуре еврейского народа существует большое количество национальных праздников, но один из них отмечается каждую субботу. Шаббат или священная суббота считается днем, который Бог дал людям для отдыха. Встречать его принято с вечера пятницы зажженными свечами и проводить следующий день в покое, молитвах и общении с близкими.

Чем примечательна еврейская свадьба





С еврейской свадьбой связано много отдельных обычаев. После выбора невесты жених должен прийти в дом к ее родителям, попросить руки дочери у ее отца и обговорить сумму выкупа. После этого назначается помолвка. Во время нее следует разбить тарелку, символизирующую дань памяти о бедствиях своего народа.

В течение целой недели перед свадьбой жених и невеста пользуются особым почтением у членов своих семей. Во время свадьбы к невесте уже никто не должен дотрагиваться, кроме супруга. Даже отец, танцуя с дочерью, не должен к ней прикасаться.

Почему евреи, вместо цветов, приносят камни на могилу





У евреев не существует традиция приносить на могилу цветы. Вместо них там часто можно увидеть россыпь небольших камней, которые они приносят и кладут на место захоронения своим друзьям и близким. Камни в еврейской культуре символизируют вечность. Помещая его на могилу близкого человека, еврей выражает ему свою память и почтение, а заодно показывает другим людям, что эта могила не забыта, ее навещают.

Зачем евреи ложатся в свежевырытую могилу





Одна из самых странных традиций еврейского народа — ложиться в свежевырытую могилу и проводить в ней какое-то время. Такую картину нередко можно увидеть в Израиле, но там она никого не удивляет. Согласно древнему еврейскому поверью, если человек проведет в могиле некоторое время, это продлит ему жизнь. Кроме того, ему будет проще обрести гармонию с внешним миром и зарядиться положительной энергетикой.

Зачем евреи крутят петуха над головой





Не менее странный обычай, который до сих пор сохранился в еврейской культуре: накануне праздника Йом-Кипур принято крутить над головой птицу в качестве жертвоприношения. Мужчины проводят этот обряд с петухом, женщины — с курицей.

Держа над головой птицу и вращая ее вокруг, еврей читает священный текст, декларируя, что петух или курица идет на убой, а у него будет хорошая жизнь и благополучие. После этого птицу нужно отдать бедным. Вместо нее допускается использовать рыбу или деньги.

Почему милостыню принято подавать в масках





Во время одного из самых веселых еврейских праздников — Пурим — принято раздавать милостыню нуждающимся. При этом дающий ее обязательно должен быть в маске. Считается, что подаяние (цдака) является не благотворительностью, а справедливостью, и должно исходить от души. Тому, кому оно предназначено, не обязательно видеть дающего.

Почему евреи напиваются в праздник Пурим





Еврейский Пурим — это особый праздник, который считается народным, потому что утвержден не церковью, а постановлением мудрецов. Раз в год во время этого праздника у евреев принято устраивать шумные гулянья и напиваться до беспамятства — так, чтобы не отличить врагов от друзей. Они считают, что это прекрасная возможность освободиться от здравого смысла и стереть любые границы в общении.