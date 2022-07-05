Неверов: Ограничения на экспорт металлолома нужно продлить до конца года
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Неверов: Ограничения на экспорт металлолома нужно продлить до конца года

Неверов: Ограничения на экспорт металлолома нужно продлить до конца года

Ограничения на экспорт лома черных металлов нужно продлить до конца года, считают члены межфракционной рабочей группы Госдумы по регулированию оборота в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

По словам руководителя рабочей группы, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, в Министерстве промышленности и торговли предлагает сохранить ограничительные меры до 31 октября. Однако, по мнению парламентариев, этих сроков недостаточно, и, даже с учетом эффективности действия вывозных пошлин и квот, введенных в 2021 году, металлургическим компаниям не хватает лома.

Напомним, а 2021 году Правительство в условиях роста цен на черные и цветные металлы в мире временно вводило пошлины на их вывоз. Это позволило скорректировать цены на металлопродукцию. В целом в результате принятых мер удалось сократить экспорт лома черных металлов на 70 процентов, а стоимость отдельной продукции снизить более чем на 20 процентов, отметили на заседании рабочей группы.

«Министерство промышленности и торговли предлагает сохранить ограничительные меры до 31 октября этого года, мы же считаем, что их необходимо продлить как минимум до конца года», — заявил Неверов.

При этом среди участников рынка нет единого мнения относительно экспортных ограничений. Если Сибирь и Дальний Восток их поддерживают, то центральные регионы, завязанные в основном на экспорт в западные страны, — нет, отметил вице-спикер.

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По материалам: pnp.ru

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