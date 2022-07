Официально: Microsoft отказывается от бесплатных игр в Games With Gold по совместимости

Вадим Карасев





Компания Microsoft сегодня официально объявила, что с 1 октября 2022 года меняет модель программы Games With Gold. С момента запуска программы обратной совместимости, Microsoft предлагает игрокам на Xbox One (а после, и на Xbox Series X | S) по Games With Gold по 4 проекта: 2 с поколения Xbox One и 2 с поколения Xbox 360 (иногда, с первого Xbox). С 1 октября 2022 года игрокам по программе Games With Gold будут выдавать только игры для Xbox One.

Соответствующее сообщение, в котором Microsoft сообщает о смене модели программы Games With Gold, уже начали получать игроки. В этом сообщении Microsoft отмечает, что достигла предела в возможностях выдавать игры по обратной совместимости: