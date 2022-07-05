Ольхонский суд рассмотрит дело о незаконной добыче 831 омуля
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Ольхонский суд рассмотрит дело о незаконной добыче 831 омуля

Ольхонский суд рассмотрит дело о незаконной добыче 831 омуля

Байкало-Ангарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы — двух жителей Иркутской области и жителя Республики Бурятия. Они обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой, причинившая особо крупный ущерб». Об этом сообщают пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемые, достоверно зная о запрете на вылов байкальского омуля, на участках Маломорского рыбопромыслового района Байкальского рыбохозяйственного бассейна озера Байкал незаконно добыли не менее 831 экземпляра рыбы. Рыбаки использовали запрещенное орудие лова — рыболовную сеть. Омуль они поймали, чтобы в дальнейшем продать. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более трех миллионов рублей.

В сообщении ведомств отмечается, что своими действиями мужчины причинили вред экологии Байкала, который выразился в сокращении популяции омуля и нарушении естественной уникальной системы озера. Преступную деятельность группы пресекли сотрудники Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. Уголовное дело расследовали следователи Восточного межрегионального СУт СК России.

Свою вину обвиняемые признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд.

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По материалам: irk

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